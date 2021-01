Se billedserie De ingeniørstuderende på Absalon i Kalundborg samarbejder løbende med lokale virksomheder om projekter. Billedet her er fra en fredagsbar, hvor de studerende skulle blindteste mjød og øl. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

De første ingeniører udklækkes snart

Kalundborg - 02. januar 2021 kl. 05:49 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Den 29. januar skal der holdes online dimission for de 20 ingeniører, som har været de første studerende på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg.

- Jeg håber da, at vi senere kan holde en ordentlig fest for dem, siger uddannelsesleder Kathrine Bisgaard Christensen.

Hun er positiv over, hvordan det er gået, selvom der har været frafald på uddannelsen, men det har ikke været mere end på andre ingeniøruddannelser.

- Det er gået super godt. En håndfuld af de studerende har allerede fået job, mens en anden god håndfuld vil læse videre til civilingeniør, siger hun.

Lige i øjeblikket skriver de studerende på deres bachelorprojekt. Tre ud af fire laver projektet i samarbejde med lokale virksomheder ifølge uddannelseslederen, hvilket passer fint ind i det som ingeniøruddannelsen slår sig op på, nemlig det tætte samarbejde med de lokale industrivirksomheder, og at der er kort vej fra studie til job.

Under hele studiet har de studerende haft mulighed for at lave projekter i samarbejde med lokale virksomheder, og medarbejdere fra virksomhederne kommer også ud som undervisere.

- De studerende er super glade for den tætte kontakt med virksomhederne, og de får et skabt et netværk via studiet fra dag ét, siger Kathrine Bisgaard Christensen.

Som første hold på en spritny uddannelse kan det ikke undgås at de studerende har været prøvekaniner.

- Vi har lyttet meget til hvad de studerende har sagt, og vi har eksempelvis indført mere matematik på første semester, siger uddannelseslederen.

Hun oplever, at virksomhederne er meget tilfredse med de studerende, og hun har fået gode evalueringer fra virksomhederne efter de studerendes praktik i foråret.

I løbet af de tre et halvt år har Kalundborg også udviklet sig mere i retning af en studieby, hvilket er vigtigt i forhold til at kunne tiltrække studerende i fremtiden.

- Vi har fået et kollegium, og byen er også god til at bakke op om de studerende, siger Kathrine Bisgaard Christensen.

Hun peger på, at det også er vigtigt, at man som studerende har et godt socialliv.

Ingeniøruddannelserne har i øjeblikket til huse i barakker bag Kalundborg Gymnasium.

Men der ved at blive bygget både et nyt campus og et biotekhusprojekthus på Stejlhøj, som skal være færdig i sommeren 2021, hvor de ingeniørstuderende skal være fremover.

Ingeniøruddannelsen har fået følgeskab af flere andre uddannelser, som bioanalytikeruddannelsen og ingeniørudannelsen indenfor maskinteknologi.

Elektrikeruddannelsen, SOSU-uddannelsen og senest tømrer-uddannelsen er også kommet til Kalundborg.