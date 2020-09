Se billedserie Frisør Kamilla Ravnsbjerg har været medarbejder hos Pia Breiner Sørensen gennem alle 20 år. Fotos: Jørn Nymand

De første 20 år er bare fløjet afsted

Kalundborg - 16. september 2020 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Nytorv åbnede for 14 år siden, var frisør Pia Breiner Sørensen med blandt de forretningsdrivende, som først så de muligheder, som Nytorv byder på. Og hun har bestemt ikke fortrudt flytningen fra de ældre lokaler på Kordilgade 46 på Øen til de dengang spritnye på Nytorv.

På torsdag den 17. september er det 20 år siden, hun begyndte som selvstændig, og hun synes årene med Breiner Coiffure nærmest er fløjet afsted.

- Nej, det er ikke til at forestille sig, at det allerede er 20 år siden, jeg overtog salonen på Kordilgade. Og nu er det også 14 år siden, jeg flyttede salonen til Nytorv og fik indrettet den lige som jeg ønskede. Masser af lys, højt til loftet og god plads.

- Jeg fik god hjælp af min far til arbejdet, og i det hele taget har jeg gennem alle årene fået en fantastisk opbakning fra min familie. Og det har der også været hårdt brug for en gang imellem. Det går jo op og ned, konstaterer Pia Breiner med et stort smil.

Gennem alle årene har hun holdt fast i at have elever, og lige nu har hun for anden gang også en mandlig elev. Ham er kunderne glade for. Der er langt mellem de mandlige elever i frisørfaget.

En del af kunderne er kommet hos Pia Breiner gennem alle 20 år, og det glæder hun sig naturligvis over - det er hyggeligt med de mange gensyn.

En anden person, som Pia Breiner har haft et tæt parløb med gennem de seneste 20 år, er medarbejder Kamilla Ravnsbjerg. Hun har været med fra dag nummer et, og hun er stadig en del af frisørholdet på Nytorv, hvor chefen ligger stor vægt på uddannelse og efteruddannelse. Det handler om at være med på moden og lære de nyeste teknikker.

- Vi er ofte på efteruddannelser. Og det gælder både mig og mine medarbejdere, det er vigtigt, slår Pia Breiner fast.

Det samme gælder den atmosfære, der hersker i salonen. Den skal være afslappet og fungere som et fint åndehul for kunderne, der ofte har nok at se til, men så har mulighed for at nyde en stille stund, når han eller hun bliver forkælet i salonen.

Pia Breiner Sørensen arbejdede, efter hun blev udlært i Kalundborg, otte år i København, for at komme ud og opleve noget helt andet. Det passede fint med, at hendes daværende kæreste og nuværende mand var inde ved Livgarden.

Da hun vendte tilbage til Kalundborg med masser af gå-på-mod og valgte at blive selvstændig gik der kun få måender, inden Pia Breiner Sørensen fblev en del af en verdensomspændende kæde af frisører -

Intercoiffure.

Sammenslutningen tæller nogle af de absolut dygtiste frisører i verden, og man kan ikke selv søge om optagelse, men skal indstilles af minimum to medlemmerne og godkendes. I dag har Intercoiffure 4000 medlemmer i 50 lande, heraf er der lidt over 100 i danmark.

Dermed har Breiner Coiffure et kvalitetsstempel og derudover har hårplejeproducenten Paul Mitchell valgt Breiner Coiffure som samarbejdspartner og til udvikling og undervisning af andre saloner.

De første 20 år fejres stille og roligt sammen med de kunder, der har bestilt tid til på torsdag den 17. september.