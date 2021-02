Se billedserie Claus Gjermandsen kører en termografering på Multi-Techs egen el-tavle, mens Tobias Nygaard kigger med. Fotos: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

De finder fejlen i el-tavlen før katastrofen sker

Kalundborg - 10. februar 2021 kl. 07:55 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Som et af kun 37 firmaer i Danmark kan Multi-Tech nu tilbyde termografering, mens virksomheden er i drift.

- Vi er dog nødt til at pille alle afdækninger af de store industritavler, for kameraet kan ikke trænge igennem plastik med de infrarøde stråler, siger Claus Gjermandsen, der er elektriker og termograf hos Multi-Tech og en af de kun 64 personer i landet, der har DBI-certifikatet til termografering.

- Men så kan vi også kontrollere for løse kabelsko og sikringsforbindelser, ulige belastninger, overbelastninger eller fejl i komponenterne - ofte finder vi faktisk dårlige forbindelser eller defekte komponenter. Finder vi alvorlige fejl, bliver den driftsansvarlige straks orienteret, så virksomheden eller landbruget kan reagere på problemet med det samme.

Multi-Tech har hovedkvarter i Kalundborg og afdelinger i Holbæk og Sorø.

Efter hver termografering udarbejder termografen i overensstemmelse med de gældende standarder inden for Dansk Brandteknisk Institut (DBI) en rapport til virksomheden. Rapporten gennemgås også med virksomheden. Rapporten giver også et overblik over, om der er dele, der skal udskiftes på lidt længere sigt.

Claus Gjermandsen har taget uddannelsen til termograf og har nu DBIs certifikat. Også Multi-Tech er certificeret.

- Fejlene er tit umulige at se med det blotte øje, og derfor opdages de ofte ikke, før det er for sent, siger han.

- Derfor kræver de fleste forsikringsselskaber også, at el-tavler med et nærmere fastsat interval skal undergå termografering. Intervallerne ligger typisk inden for en gang om året op til en gang hvert femte år.

- Det er vigtigt for virksomhederne at undgå driftstop eller forhindre brande, der let kan forårsage tab eller skader for millioner af kroner, fortsætter overmontør Tobias Nygaard.

- En serviceaftale koster selvfølgelig nogle penge, men faktisk er det også sådan, at mange forsikringsselskaber giver afslag i forsikringspræmien, hvis man får tjekket sine el-tavler.

- Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 procent af alle brande på grund af, at fejl i el-installationer fører til kortslutning og brand, fortsætter Tobias Nygaard.

- Det er vigtigt - også af hensyn til forsikringen - at termografien foretages af en certificeret termograf. Claus Gjermandsen og hans kolleger får af DBI opdateret deres viden og kvalifikationer på området hver andet år, hvor kurset afsluttes med en prøve.

Forkerte indgreb kan føre til sammenbrud af maskiner, materiel og anlæg, hvilket medfører store gener og omkostninger. Selv små variationer kan - hvis de overses eller fejlfortolkes - have store konsekvenser.