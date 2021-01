De 18 første ingeniører er uddannet - 10 har fået job

Da dimissionen i fredag vil foregå online på grund af corona, var uddannelsesleder Kathrine Bisgaard Christensen fra Professionshøjskolen Absalon forbi med et eksamensbevis og en goodiebag til de to diplomingeniører.

Udover glæden ved at have overstået eksamenerne, kunne de to kvinder også glæde sig over, at jobbet var i hus, da de begge har fået ansættelse på Novozymes.