Dato for første fødevaremarked klar

Hen over sommeren skal der skabes en rigtig hyggelig markedsstemning hver lørdag i Kordilgade, når Kalundborgegnens Erhvervsråd opfordrer lokale fødevareproducenter, forhandlere, gårdbutikker og andre med interesse i god mad til at sælge deres produkter fra boder på gågaden i Kalundborg.

- Vi går i gang lørdag den 12. juni og fortsætter 10 lørdage frem, fortæller projektleder Morten Hass Augustsen, Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Han er nu i fuld gang med at finde fødevareproducenter, der godt kunne tænke sig at sælge en masse fødevarer til kalundborgenserne og alle byens gæster om lørdagen, hvor der lægges op til at skabe endnu mere liv i Kordilgade, når boderne sættes op fra Slagter Jacob og ned mod Klostertorvet.

På sigt er det håbet, at der kommer så mange boder op, at man må tage Klostertorvet i brug.

Det var tilbage i februar, at erhvervsrådet og Jacob Nielsen, Slagter Jacob, talte om at arrangere markeder den kommende sommer, da Jacob Nielsen har haft gode erfaringer med at have en ostemand stående med en bod udenfor slagterbutikken i weekenden.

Og nu ser fødevaremarkedet ud til at blive realiseret.

- Man forpligter sig ikke til at deltage alle 10 gange, men vi ved af erfaring fra tidligere år, at Kalundborg by byder på et godt salg, så book gerne i god tid, lyder opfordringen fra Morten Hass Augustsen. Han ser frem til at få en masse henvendelser fra folk, som producerer noget spiseligt, de gerne vil sælge af.

- Jeg ved godt, at der er nogle, som ikke har produceret så meget som tidligere på grund af coronaen, men vi skal nok får gang i et marked, lyder det optimistisk fra Morten Hass Augustsen.

Projektlederen fortæller videre, at sommerhusene og campingpladserne i og omkring Kalundborg er godt fyldt op, og dem og alle andre besøgende glæder byen sig også til at kunne tilbyde et spændende og inspirerende fødevaremarked hver uge, hele sommeren.

- Vi håber at skabe en tradition på Kordilgade.

Som fødevareproducent skal man betale 300 kr. for at være med per gang, og for det beløb får man en tre gange tre meter stor pavillon, en salgsdisk, et bord og to klapstole samt markedsføring.

- Jeg har endnu ikke talt med nogle, der synes, at det er dyrt, siger Morten Hass Augustsen, som gerne tager imod tilmeldinger på telefon 40 73 50 85 eller mail mha@kalundborgerhverv.dk, ligesom han også gerne svarer på spørgsmål om det kommende madmarked.