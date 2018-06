Databeskyttelsesretten gør det sværere for nye studenter, konfirmander og andre på et stort sted i livet, at komme i avisernes spalter. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Databeskyttelse rammer studenter og konfirmander Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Databeskyttelse rammer studenter og konfirmander

Kalundborg - 04. juni 2018 kl. 13:57 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Studenter, konfirmander og andre der fejrer en stor dag i livet, kan i fremtiden få svært ved at finde vej til avisernes spalter. Nye regler om databeskyttelse skaber usikkerhed på skoler og gymnasier om hvilke oplysninger de kan videregive.

For eksempel har det været en tradition i Nordvestnyt Kalundborg, at man bragte lister over afgangselever fra de lokale skoler. I år er flere skoler imidlertid ikke villige til at videregive oplysninger om deres afgangselever til avisen.

- Grundet den nye persondataforordning ser vi os desværre ikke i stand til at udlevere elevlister til dig i år, skriver for eksempel Rynkevangskolen i Kalundborg og vurderingen fra Datatiilsynet er, at skolerne følger loven.

- Udgangspunktet er, at skolen kan videregive data, hvis det er en nødvendighed af hensyn til skolens daglige drift. Datatilsynets umiddelbare vurdering i denne sag er, at de skoler som ikke ønsker at videregive navnene på deres elever uden forældrenes samtykke handler i overensstemmelse med databeskyttelsesretten, siger fuldmægtig ved Datatilsynet Rasmus Møller Jakobsen.

Loven er imidlertid ikke blevet ændret væsentligt på det område. Faktisk har det i mange år været imod databeskyttelsesretten at videregive sådanne oplysninger, vurderer Rasmus Møller Jakobsen.

- Loven er ikke som nogen tror blevet strammet væsentligt op. Det er det samme ræsonnement, som har været gældende siden Persondataloven blev vedtaget i 2001. Det nye er, at vi nu har fået mulighed for at udskrive bøder til institutioner eller virksomheder som overtræder Databeskyttelsesloven. Tidligere nøjedes vi alene med at udtale kritik, siger han.

På Odsherred Gymnasium har man fundet en løsning på problemet. Her har man fået samtlige af de kommende studenter til at skrive under på, at gymnasiet kan videregive deres oplysninger til medierne.