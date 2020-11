Danske lighunde i top

Udgivet første gang 19. november kl. 16.03.

- Til denne uddannelse vil vi have de bedste hundeførere og de bedste hunde. Målet er, at Danmark til foråret skal have seks vandsøgshunde på internationalt topniveau, fastslår politiassistent Steen Stausholm, der har sammensat uddannelsesforløbet for de kommende danske vandsøgshunde.