Musholm A/S ved Reersø frygtede, at IHN-virussen ville få konsekvenser for virksomhedens eksportmuligheder. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Danske fisk får certifikat på at være sygdomsfri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danske fisk får certifikat på at være sygdomsfri

Siden juni har Danmark ikke haft status som værende fri for fiskesygdommen IHN, men nu kan smittefri steder igen få certifikat og eksportere til udlandet.

Kalundborg - 16. juli 2021 kl. 10:20 Af Aske Hald Knudstrup og Ritzau Kontakt redaktionen

Fødevarestyrelsen er nået så langt med undersøgelser og test af fisk for virussygdommen IHN, at styrelsen igen kan udstede certifikater til dambrug, der sælger fisk til udlandet.

- Siden maj måned har vi undersøgt dambrug og fiskebestande for IHN i hele Danmark, og vi kan nu se, at 95 procent af det danske land er fri for sygdommen. Derfor kan dambrugere i de ikke-smittede områder fra på mandag få certifikat på, at deres fisk er fri for IHN, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Nyheden kommer efter, at Nordvestnyt torsdag skrev om, at Musholm A/S på Reersø Havn, en af Danmarks største havbrugsvirksomheder, risikerede at blive hårdt ramt på økonomien på grund af fiskesygdommen.

Virksomheden risikerede, at den ikke kunne eksportere sine varer til udlandet, hvilket udgør 85 procent af Musholm A/S' omsætning.

Konsekvenser i Jylland Hvor Fødevarestyrelsens udmelding er godt nyt for de fleste danske fiskeproducenter, er situationen anderledes alvorlig for de områder i Jylland, hvor smitten er blevet konstateret.

Her er fisk i dambrug og put & take-søer stadig påvirket af situationen. Virksomhederne er underlagt restriktioner, som blandt andet betyder, at ingen fisk må flyttes uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

- Vi har etableret skrappe restriktionszoner omkring syv udbrud og inddæmmet smitten. Sideløbende har vi gennemført et massivt testprogram af dambrug og put & take-søer over hele landet, og vi har ikke konstateret yderligere spredning. Derfor har vi orienteret de øvrige EU-lande om, at vi igen udsteder certifikater med IHN-garantier, siger Tim Petersen.

I udlandet har IHN-fri fisk en særligt høj værdi, og erhvervet har derfor besluttet at arbejde for et IHN-frit Danmark og iværksat en handlingsplan.

Planen betyder, at ejerne afliver eller slagter alle smittede fiskebesætninger i dambrug og fiskesøer, og gennemfører rengøring og desinfektion af anlæggene. Herefter følger en periode med overvågning i mindst to år, før hele Danmark igen kan erklæres IHN-fri.