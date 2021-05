Danseglæde og nye venskaber

Også forældrene er glade for Danseballaden. Lasse, der er far til Laura på 13 år, siger: - Noget af det bedste ved Danseballaden er, at børnene selv skaber forestillingerne. At man kan se, at det er deres egne ideer, som kommer til udtryk, og at man kan se, at de selv har skabt bevægelserne.