Anna Mortensen og Sussi Lodall, zumba-fans og ildsjæle fra Tømmerup Gymnastik- og Ungdomsforening - glæder sig til at sætte støtteevent for Kino Den Blå Engel i søen lørdag.

Artiklen: Dans i gaden og borgmester-is til glæde for blå engel

Dans i gaden og borgmester-is til glæde for blå engel

Anna Mortensen og Sussi Lodall, ildsjæle fra Tømmerup Gymnastik- og Ungdomsforening - i daglig tale bare TGU - har tidligere udvist handlekraft og vilje til aktioner for noget, de brænder for. Sidste år tilrettelagde Anna og Sussi således en event »for kvinder og drengerøve«, med det formål at skaffe penge til kampen mod kræft.