Danielsen: - Urimeligt at ramme de ansatte

- Men rammen for økonomien er politikernes ansvar. Det er vores opgave og ansvar at lægge budgetter, der i det fornødne omfang får tingene til at hænge sammen. I stedet får vi at vide, at budgetteringen ikke har været tilstrækkelig, og at der har været udfordringer, man ikke har kunnet forudse. Det er ikke, for mig at se, et tilstrækkeligt svar. For selvfølgelig er det politikernes (kommunalbestyrelsens) ansvar, når der skal bevilges penge til områderne.