Danbolig Kalundborg: Sommerhussalg slår rekord og trodser corona

Mange trænger efterhånden til luftforandring efter de seneste uger, hvor hjemmet har fungeret som arbejdsplads, børnehave og skole. Det kan mærkes på efterspørgslen efter sommerhuse, som lige nu er i høj kurs, siger Tom Parsner, indehaver af danbolig Kalundborg.

Kalundborg - 04. maj 2020 kl. 06:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I første kvartal i år er sommerhussalget steget med 26 procent sammenlignet med første kvartal sidste år. Den store interesse for at købe sommerhus kommer ikke bag på Tom Parsner, der er indehaver af danbolig Kalundborg.

- Sommerhussalget fik en forrygende start på året med rekordmange handler, og i den her tid, hvor mange indstiller sig på en sommer i det danske, oplever vi en stor interesse for købe sommerhus og få et fristed sammen med familien, siger Tom Parsner.

Salgstallene for marts viser en stigning i antal salg på 18 procent sammenlignet med marts sidste år. Stigningen var størst i første halvdel af måneden, hvor salget lå 47 procent over sidste år, mens salget i anden halvdel var på niveau med sidste år, selvom landet blev lukket delvist ned.

- De fleste er ved at forberede sig på en sommer under danske himmelstrøg, og mange vil gerne overtage sommerhuset hurtigst muligt, så de snart kan få glæde af det og få et pusterum fra hverdagen derhjemme. Vi forventer derfor en pæn aktivitet på sommerhusmarkedet i år, siger han.

Den høje efterspørgsel efter sommerhuse har også haft en positiv effekt på priserne. I de første tre måneder af 2020 kostede et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter 1.417.000 kroner, mens det i samme periode året før kostede 1.352.000. Det svarer til en stigning på 5 procent.

- De seneste år har der været pæne prisstigninger på sommerhusmarkedet, og i år er ingen undtagelse. Det betyder også, at sælgerne lige nu kan sætte deres sommerhus til salg i et marked, hvor der er høje priser og god aktivitet fra køberne, siger Tom Parsner og tilføjer:

- I den seneste tid har køberne fået færre sommerhuse at vælge imellem. De sommerhuse, der bliver sat til salg nu, kan derfor få mere opmærksom fra køberne. Det betyder, at der er et godt tidspunkt at sætte til salg lige nu, siger han.

På landsplan blev der ifølge Boligsiden sat 16 procent færre sommerhuse til salg i marts i år sammenlignet med marts sidste år. I samme periode blev der solgt 913 sommerhuse, hvilket svarer til en stigning på knap 20 procent.