Dan Hansen: De lokale samfunds vagthund

Kalundborg - 02. januar 2018 kl. 17:43 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dan Hansen var i ni år købmand i Rema 1000 i Gørlev, indtil han gik på efterløn i 2014. Før det var han isenkræmmer, som er det, han er udlært som.

- Det var dengang, man solgte søm i løsvægt og kunne købe et beslag af gangen i stedet for at være tvunget til at købe fem i en pakke, som han siger.

Han blev formand for Gørlev Handelsstandsforening i 2009 og i 2013 for Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og omegn, da den kom til at hedde sådan efter sammenlægningen med Gørlev Erhvervsforening. Han er stadig formand, selv om det er nogle år siden, han lagde købmandshandskerne på hylden.

- Jeg kunne også godt tænke mig, at der var nye kræfter, der kunne træde til, men de er svære at finde, siger han.

Netop problematikken med at skaffe liv i foreningerne og forsamlingshusene ude i de mindre samfund i kommunen er noget, der ligger Dan Hansen meget på sinde. Udover erhvervsforeningen er han også kasserer i Kirke Helsinge Idrætsforening, medlem af bestyrelsen i byens forsamlingshus og medlem af Rotary.

- Vi har et meget aktivt foreningsliv i kommunen, men der er også en høj gennemsnitsalder. Vi har brug for noget nyt blod, og det vil jeg gerne være med at skabe rammerne til at skaffe, siger han og fortsætter.

- Jeg tror, at en af udfordringerne for de unge mennesker i dag er, at de føler, de ikke har nok tid. Derfor kunne man eksempelvis prøve at udvide bestyrelserne i foreningerne, sådan at der ikke var så meget arbejde til det enkelte medlem.

Han lægger ikke skjul på, at han mener, de små samfund vil være langt fattigere uden foreningerne.

- Forsamlingshusene er jo små kulturinstitutioner. Og foreningslivet er i det hele taget med til at styrke det lokale og sende signalet om, at her kommer vi hinanden med. Det er jo også noget af det, der skal lokke nytilflyttere til, siger Dan Hansen.