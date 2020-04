Højspændingsværket set fra Østhavnen. Bygningerne blev, efter at dampturbine og øvrige maskiner var afmonteret, i mange år brugt som kornlager af firmaet S.P. Jensen & Co. De store vinduer i bygningen, der gik fra gulv til loft, blev blændet af med store træplader. Huset til venstre ligger på Slagelsevej.Foto: 16.02.1984 (Kalundborg Lokalarkiv)

Dampcentralen i Kalundborg

Garantselskabet Nordvestsjællands Højspændingselektricitetsværk opførte i 1913 et elektricitetsværk i Svinninge, som blev drevet af to Burmeister & Wein diselmotorer på henholdsvis 120 og 240 hestekræfter.

I 1914 blev det udvidet med en B & W diselmotor på 500 hk, og i oktober 1916 blev der installeret endnu en 500 hk B & W diselmotor for at klare efterspørgslen på elektricitet.

Direktør Jørgen Andersen fra Andelsselskabet Nordvestsjællands Højspændingselektricitetsværk og Nesa-direktør Aage Angelo, som var tilknyttet NVE som teknisk konsulent, foreslog, at der blev bygget et højspændingsværk i Kalundborg. Ikke med dieselmotorer som drivkraft, men med en 3.000 kw dampturbine. Af den grund var det praktisk, at værket lå et sted, hvor der var adgang til kølevand fra Kalundborg Fjord.