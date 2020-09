Damp-mand laver café i hjemlig stil

- Det skal være et sted for de unge. Et sted uden alkohol men med et godt udvalg i søde sager som frugtsalater og hjemmelavede chokolader samt brunch med røræg, der er lavet af rigtige, økologiske æg. Belbet skal leve op til sit navn og virke hjemlig, og her skal unge kunne slappe af og hygge sig sammen og lave lektier, siger Mohamad Yassin, der også åbnede forretningen CandyShop i Kordilgade, som i dag drives af nye ejere.