Mobile testenheder vil kunne komme om dage til Kalundborg, men Martin Damm afventer en garanti på det.Foto: Per Christiansen Foto: Per Christensen

Damm håber at få mobil test om nogle dage

Kalundborg - 22. januar 2021 kl. 12:29 Af Katrine H. Kristensen

- Jeg skal ikke kunne sige det præcist, men vi taler dage, ikke uger, såfremt de kan komme, disse mobile testenheder. Det har vi ikke fået garanti for endnu. Indtil videre har vi kun en pressemeddelelse at forholde os til, siger Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune.

Han er overrasket over udmeldingen fra justitsministeren, der onsdag opfordrede landets kommuner til at bestille mobile testenheder. så de kan komme ud til bl.a. daginstitutioner, plejecentre og sociale tilbud.

- Vi har ikke drøftet noget endnu, men holder møde om det i morgen. Det var først i går, at vi fik at vide, at vi kunne bruge mobile testenheder. Det har de glemt at fortælle kommunerne. Vi vil sætte det i værk hurtigst muligt, vi skal bare lige nå at snakke om det først, fordi det kom som en stor overraskelse. Vi har siddet og råbt på mere test i rigtig lang tid, og så ud af det blå kommer der en pressemeddelelse, lød det i går fra Martin Damm.

- Det vigtigste nu er at få det etableret og få udnyttet den kapacitet til test, der er til rådighed. Test på arbejdspladser er vigtigt. Det er ikke kun det offentlige, men også den private sektor f.eks. håndværkere eller folk i vores dagligvarebutikker. Det er vigtigt at kunne tilbyde en systematisk testmulighed for dem, der går på arbejde, og at vi gør det på steder, så flest får gavn af det.

Selvom han mener, at der er tale om dage og ikke uger, før de mobile testenheder vil blive etbaleret, så ser han stadig situationen an.

- Det kræver noget arbejde, hvis man skal have mobile test ud bare til daginstitutioner f.eks., som samlet set er en lille del af det. Dem er der næsten 4000 af i Danmark. Hvis kommunerne trykker på den knap, så er der 4000 steder, de skal ud. Så løber de nok tør for køretøjer i løbet af kort tid. Så jeg tror, man får lovet mere, end man kan holde, hvis du spørger mig.

PCR-test én gang om ugen Bertha Langhoff Hansen, der er formand for BUPL Midtsjælland, som repræsenterer pædagogerne, mener, at test er et vigtigt redskab for at skabe trygge rammer for pædagogerne.

Hun ser gerne, at pædagoerne bliver PCR-testet én gang om ugen.

- Test er et rigtig vigtigt tiltag i forhold til at skabe en tryggere arbejdsplads hos pædagogerne. Derfor var justitsministerens udmelding om at få bestilt mobile testenheder til bl.a. daginstitutioner længe ventet. Vi ser gerne, at man bliver PCR-testet én gang om ugen på arbejdspladsen. Hurtigtest er et godt supplement, men det skal ikke blive en misforstået beskyttelse. Det er klart, at vi foretrækker PCR, da svaret er mere sikkert. Der er PCR-test for personalet i ældreplejen og sundhedsområdet. Men det er også vigtigt, at man prioterer PCR-test i daginstutionerne. Vi bliver nødt til at løfte opgaven sammen med kommunerne. Det er er vigtigt, at det ikke er lederen på de forskellige daginstitutioner, der står med ansvaret alene, siger Bertha Langhoff Hansen.