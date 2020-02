Det har skabt stor debat, at det ved grundlovsceremonien er blevet lovbestemt, at man skal give hånden til en myndighedsrepræsentant for at få sit statsborgerskab. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Damm er klar med labben til kommende statsborgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Damm er klar med labben til kommende statsborgere

Kalundborg - 24. februar 2020 kl. 17:28 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 2. april kan ansøgere om dansk statsborgerskab komme det sidste stykke over målstregen ved at trykke hånd med borgmester Martin Damm (V) til en grundlovsceremoni på Kalundborg Rådhus. Intet håndtryk, intet statsborgerskab.

Den såkaldte håndtrykslov, der blandt andet kræver, at ansøgere om dansk statsborgerskab udveksler håndtryk med en repræsentant fra myndighederne, blev vedtaget af den tidligere VLAK-regering med støtte fra Dansk Folkeparti. Den trådte i kraft 1. januar sidste år og er blevet kritiseret flere steder fra for at være symbolpolitik.

Flere kommunalpolitikere rundt omkring i landet har givet udtryk for, at de ikke vil efterleve loven. Blandt andre Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen (S), der i september sagde til DR, at han vil nægte at indberette kommende statsborgere, der ikke ønsker at give hånd.

I Kalundborg Kommune skal myndighedshåndtrykket gives af et medlem af kommunalbestyrelsen. Borgmester Martin Damm regner med, at det bliver ham selv, og han vil stå klar med labben.

- Generelt har jeg det sådan, at jeg retter ind efter dansk lovgivning, siger han.

Han vil dog gerne medgive, at håndtryksloven indeholder »overflødige« elementer.

- Man behøver ikke at lave lovgivning, der er så detaljeret. Vi kan sagtens finde ud af at afholde en ceremoni i Kalundborg Kommune, og jeg ville nok have givet hånd alligevel, siger Martin Damm.