Damm: Svebølle er en oplagt placering

Kalundborg - 02. februar 2021 kl. 11:20 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I Kalundborg håber borgmester Martin Damm (V) at mandagens ekstraordinære forretningsudvalgsmøde i Region Sjælland vil give Svebølle

en ny mulighed for at komme i spil som placering af det nye sygehusvaskeri, som en erstatning for det nedbrændte sygehusvaskeri i Holbæk.

Spørger man borgmesteren, så har Svebølle alle forudsætninger for at bliver valgt som den nye placering.

- Ud fra de kriterier, som regionsrådet selv havde sat op, burde Svebølle have været i top. Man ønskede et grønt og bæredygtigt byggeri. Med varmeværket som nabo, gode forbindelser til offentlig transport og tæt på Skovvejen, så har Svebølle alle forudsætninger for at levere en god, grøn bæredygtig løsning, siger han.

At Svebølle var blevet bortdømt i første omgang, var en fejl, mener Martin Damm.

- Det var en meget mærkelig beslutning, og man begik flere banale fejl i processen. For eksempel regnede man med at skulle betale for hele erhvervsgrunden, selvom man kun skulle bruge en del af grunden til vaskeriet, mener borgmesteren.

- Selvfølgelig kan man lave en politisk løsning ud fra, hvad der er flertal for, men det er besynderligt at opstille nogle kriterier, som man så alligevel ikke følger, så jeg håber man tænker sig rigtig godt om i regionsrådet, siger borgmesteren.