Borgmester Martin Damm (V) og Socialdemokratiets gruppeformand, Gunver Jensen, er enige om, at udligningsreformens resultater er positive set med Kalundborg-øjne. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Damm: - Borgerne vil mærke at vi får flere penge

Kalundborg - 05. maj 2020 kl. 13:45

Borgmester Martin Damm (V) og Socialdemokratiets gruppeformand, Gunver Jensen, er enige om at glæde sig over en færdigforhandlet udligningsreform med mange positive signaler for Kalundborg Kommune.

Af Bjarne Robdrup

Udligningsreformen vil, når den er foldet helt ud, tilføre Kalundborg Kommune 129 millioner kroner. Et resultat, som kommunen, med borgmester Martin Damms ord, bør være meget godt tilfreds med.

- Hvis man ikke bliver glad over det resultat, der er skabt, er der ikke meget, der kan glæde nogen, siger Martin Damm (V), der allerede er dykket dybt ned i tallene - og i konsekvenserne for de kommende års kommunale økonomi:

- Sagt i overskrifter betyder resultatet af den nye udligningsreform, at borgerne i Kalundborg Kommune vil mærke, at vi har flere penge til rådighed. I første omgang måske ikke til de løbende udgifter over servicerammen, men vi vil kunne bygge og udvikle mere på anlægssiden end i de tidligere år. Og så er der rent faktisk lagt op til, at servicerammen får et løft. Det skal kommende forhandlinger mellem finansiministeren og KL Kommunernes Landsforening afdække, siger Martin Damm.

Gunver Jensen, S: - Det er så ubetinget positivt, at fordelingen af pengene i kommunerne nu ændres således, at også Kalundborg tilgodeses. Jeg vil helst vente med at kaste mig ind i overvejelser om de præcise konsekvenser, men der er lagt op til, at KL - og det er jo formanden, Jacob Bundsgaard, (S) og næstformanden, Kalundborg borgmester, Martin Damm (V) der tegner toppen - er i stand til at levere varen og sikre flere penge til det daglige arbejde.