Dagtilbud i samlet kritik: Konsulentundersøgelse ikke god nok

Kalundborg - 10. oktober 2019

- De har ikke fået det rigtige ud af det. Det giver et forkert billede af situationen.

Sådan lyder det fra Camilla Petersen, formand for områdebestyrelsen i Børnehusene Bjergsted Bakker.

Kritikken kunne dog lige så godt komme fra et af de andre børnehuse i Kalundborg Kommune. Således kritiserer samtlige børnehuse i deres høringssvar til kommunens Budget 2020 metoden i en undersøgelse, der ligger til grund for flere effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet.

Undersøgelsen er udarbejdet af KL's konsulentfirma KLK i samarbejde med kommunens administration. Som en del af den er medarbejderne i de kommunale dagtilbud blevet bedt om at registrere deres tidsforbrug i en periode på 14 dage i juni. Det har blandt andet ført til fire konkrete effektiviseringsforslag, hvilke børnehusene også retter kritik af, men herudover retter de altså også en kritik af undersøgelsens datagrundlag.

Over en bred kam kritiseres det, at undersøgelsen kun er foretaget over 14 dage, fordi det er for kort tid til at give et validt billede af virkeligheden ude i institutionerne. Derudover mener man også, at perioden i juni er dårligt valgt.

- Undersøgelsen blev foretaget i de to uger i juni efter pinsen, hvor ferie og kommende skolebørn på skolebesøg kan betyde tynd bemanding. Vi havde ønsket en bedre planlægning, eller at man havde gjort det hen over året for at gøre det mere repræsentativt.

- På den her måde giver det lidt det indtryk, at man har skullet nå det i forhold til (kommunens, red.) budget, siger Randi Frydensberg, formand for områdeforældrebestyrelsen i Børnehusene i Team Høng.

Områdebestyrelsen og medarbejderudvalget i Børnehusene Bjergsted Bakker konkluderer i deres høringssvar:

- Forslagene viser tydeligt, at det ikke har været muligt at finde relevante effektiviseringer, idet dagtilbuddene i forvejen er presset til det yderste. Vi ser derfor forslagene som en regulær nednormering.

Sn.dk har forholdt kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen kritikken, og han anerkender, at man kunne have lavet en mere tilbundsgående undersøgelse, hvis der havde været flere ressourcer

- Det er klart, det er med forbehold det, man kan tage med videre i de politiske drøftelser, men med det budget, vi har haft, er man nødt til at lave et nedslag, siger han.

Kan man bruge undersøgelsen til noget?

- Selvfølgelig kan man det. Man kan bruge det til at sige, at det kunne tyde på, at der er et potentiale visse steder, som vi kan arbejde videre med ved at inddrage forskellige parter, siger kommunaldirektøren.

Datovalget, mener Jan Lysgaard Thomsen, ikke er et problem.

- Jeg tænker ikke, at juni som sådan er et problem i sig selv. Uanset hvornår, vi laver de her undersøgelser, vil der være forbehold, siger han.