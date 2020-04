Se billedserie I børnehuset Østgården i Kalundborg bliver meget af legetøjet pakket væk inden genåbning. Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Dagtilbud gør klar til genåbning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagtilbud gør klar til genåbning

Kalundborg - 15. april 2020 kl. 08:33 Af Eva Lyng Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt går der 60 børn i vuggestue og børnehave hos børnehuset Østgården i Kalundborg, og selvom der genåbning torsdag den 16. april bliver der ikke 60 børn lige foreløbigt. Leder af Østgården, Lone Kongsted, har talt i telefon med de fleste af forældrene, og mange af dem vælger at holde dem børnene hjemme lidt endnu.

Denne dag er der seks børn i nødpasning, og torsdag den 16. april kommer der op til 10 børn, mens det i næste uge bliver lidt over 20 stykker (primært børnehavebørn) ifølge Lone Kongsted.

Langsom genåbning Så det bliver en langsom genåbning til en ny hverdag med hyppig håndvask, og børn som skal deles op i mindre grupper.

- Vi har nogle utrolig pligtopfyldende og ansvarlige forældre, som er meget opmærksomme på at holde sig orienteret om coronavirus, siger Lone Kongsted.

Nedlukningen har været en hård tid ifølge Lone Kongsted. De første 14 dage var pulsen høj hos lederen.

- Vi føler, at det er et kæmpe ansvar, siger Lone Kongsted.

Hun har løbende sørget for at holde forældrene opdateret via BørneIntra.

Derudover har personalet også konstant været klar til at hjælpe, hvis det var nødvendigt, og de brugte påskelørdagen på at ringe til forældre om genåbning.

- Personalet skal være meget udenfor med børnene, og de er vant til at lave en masse udendørs aktiviteter som bål med mere, så vi er fortrøstningsfulde, siger Lone Kongsted.

Der er ved at blive lagt sidste hånd på en lokal manual med retningslinjer, og der er sat hånddesinfektion op mange steder i institutionen og Sundhedsstyrelsens blå informationssedler om coronavirus er sat op flere steder.

Sengetøj vaskes dagligt Legetøjshylderne står ret tomme for tiden, fordi meget af legetøjet er blevet pakket væk i flyttekasser.

Alt, som ikke nemt kan rengøres, er blevet pakket væk, som for eksempel bamser og tæpper.

Personalet er i gang med at vaske legetøj og hylder af. To pædagogstuderende er udenfor med de seks børn.

Nogle blandt personalet er lidt bekymrede i forhold til at blive smittet, fordi de har familie med kroniske sygdomme, mens andre føler sig trygge, når de følger retningslinjerne.

De påpeger, at de er vant til at arbejde med et højt fokus på hygiejne.

Rengøring kommer i det hele taget til at fylde mere den kommende tid i forhold til den pædagogiske praksis lyder det fra personalet. Sengetøjet, som børnene sover i, skal eksempelvis vaskes dagligt.

Børnehavebørn skal afleveres udenfor, mens vuggestuebørn bliver afleveret indenfor.

- Forældrene skal vaske hænder på sig selv og barnet, når de kommer ind, siger Lone Kongsted.

Madkassen skal afleveres til personalet, som afspritter den, inden den kommer i køleskabet.

Kan lære af de andre - Det gode ved den langsomme genåbning, er de nyankomne børn og forældre kan lære ved at kigge på de andre, siger Lone Kongsted.

Ifølge direktør Michael Gravesen fra Kalundborg Kommune, så vil kommunen først have et mere præcist overblik over antallet af tilmeldte børn i de genåbnede dagtilbud i slutningen af ugen.

- Det er de lokale dagtilbud, som har dialogen med forældrene. I Kalundborg har vi en ekstra dag til at forberede os, ved at dagtilbuddene først åbner torsdag den 16. april, siger direktøren.