Dagtilbud: Politisk flertal er imod tilbagebetaling

Kalundborg - 08. maj 2021 kl. 06:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Et flertal i børne- og familieudvalget vil ikke være med til at tilbage­betale forældrebetaling til dagtilbud under coronakrisen. - Jeg er både skuffet, ærgerlig og vred, siger Gert Larsen.

Hverken Venstres eller Socialdemokratiets medlemmer af Kalundborg Kommunes børne- og familieudvalg var indstillet på at tilbagebetale de penge, som børnefamilierne har betalt til kommunens dagtilbud i årets tre første måneder.

Det blev slået fast på det seneste møde i udvalget, hvor kun Thomas Malthesen Hjorth (SF) og Gert Larsen (Demokratisk Fællesliste) stemte for forslaget.

Det var Gert Larsen, som oprindeligt havde rejst forslaget, og han lægger ikke skjul på, at han havde ønsket et andet udfald.

- For mig er det principielt, at borgerne ikke skal betale for noget, som de ikke har fået. Jeg er både skuffet, ærgerlig og vred over, at vi ikke kunne blive enige om at finde pengene. Det har man kunnet i flere andre kommuner, siger Gert Larsen.

- Det er ikke fordi, hverken vi i Venstre eller Socialdemokraterne ønsker at kræve penge ind fra borgerne for en ydelse, de ikke har fået. Men det er faktisk et ret kompliceret spørgsmål. Vores dagtilbud har jo ikke været lukket helt ned. Der har været nødåbent, og alt efter hvornår man kigger på, har mellem 50 og 70 procent af familierne benyttet sig af tilbuddet, siger udvalgsformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

Flertallets holdning kom ikke som en overraskelse for hverken forslagsstiller Gert Larsen eller Thomas Malthesen Hjorth (SF), der som de eneste stemte for forslaget.

Begge havde hellere set sagen behandlet i kommunalbestyrelsen, og de mener, at det var et bevidst forsøg på at kvæle forslaget om tilbagebetaling, da man sendte det tilbage i børne- og familieudvalget.

- Man ved udmærket godt, hvor pressede vi er på økonomien i børne- og familieudvalget. Det kan ikke lade sig gøre at finde pengene der. Jeg mener, at man burde have taget pengene til tilbagebetalingen fra kommunekassen. Det kunne man i andre kommuner, så hvorfor ikke her? spørger Gert Larsen.

Thomas Malthesen Hjorth håber stadig, at det vil være muligt at få sagen taget op i kommunalbestyrelsen endnu en gang.

- Det bliver svært, da den allerede har været oppe og er blevet sendt tilbage til udvalget, men jeg synes, sagen er så vigtig, at den fortjener en ordentlig, politisk drøftelse, siger han.

Administrationen havde udregnet, at det ville koste 11.793.301 kroner at tilbagebetale hele forældrebetalingen: »I runde tal svarer den pågældende forældrebetaling til en reduktion med cirka 25 pædagogstillinger«.

Den kommentar kritiseres også af Gert Larsen.

- Jeg er ikke tilfreds med det arbejde. Det ligner en skræmmekampagne, siger han.

Spørger man udvalgsformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), så mener han dog, at det er til alles bedste, at pengene bliver på dagtilbudsområdet.

- Flertallet har den holdning, at der er brug for midlerne for at sikre, at vores dagtilbud kommer godt i gang efter nedlukningen, siger han.

- Derudover vil det være meget svært at finde ud af en retfærdig model for tilbagebetaling. Skal en sygeplejerske, som for eksempel har været tvunget til at gå på arbejde, og som derfor har været nødt til at gøre brug af nødpasningen, ikke have noget? spørger han.