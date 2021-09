Formand for BUPL Midtsjælland Bertha Langhoff Hansen forstår godt de lokale dagtilbuds bekymringer.Foto: Arne Svendsen

Dagtilbud: Investér i de mindste

Kalundborg - 15. september 2021

Dagtilbuddene frygter konsekvenserne af yderligere nedskæringer på børneområdet og opfordrer i stedet til at investere i området og fremrykke minimumsnormeringer.

Dagtilbuddene advarer over en kam om konsekvenserne ved yderligere besparelser på de mindste i forbindelse med Budget 2022.

- Område-forældrebesty­rel­­sen mener ikke, at der er plads til flere budgetreduk­tioner på børneområdet. Disse typer af generelle reduktioner kan ramme meget skævt, og have store konsekvenser alt efter hvilke typer af udgifter, man beslutter ikke at fremskrive. Områdeforældrebestyrelsen mener, at det er vigtigt som minimum at opretholde det nuværende serviceniveau, lyder det for eksempel i høringssvaret fra Dagtilbudsområde Syd.

Også i Dagtilbudsområde Nord er man bekymret for udsigterne.

- Medudvalget vil være bekymret såfremt der ikke fremskrives på løn, hvilket kan give anledning til ressourcetilpasning. Med udvalget har dermed et ønske om at dette forslag frafaldes, lyder det.

I Dagtilbudsområde Midt går man et skridt videre, og anbefaler kommunen at gå den modsatte vej og investere i dagtilbuddene.

- Vi anbefaler, at Kalundborg Kommune følger eksemplet fra andre kommuner, og indfaser minimumsnormeringer allerede nu. Vi anbefaler samtidig, at Kalundborg Kommune afsætter ressourcer til en målrettet opkvalificering af medarbejderne i kommunens dagtilbud, som gør dem bedre rustet til at imødekomme de stigende krav til faglighed, der er nødvendige for at opnå høj kvalitet i dagtilbuddet.

I BUPL Midtsjælland er formand Bertha Langhoff Hansen meget enig.

- Det ville være fantastisk både for kommunens børn og for vores medlemmer, hvis man valgte at gå den vej. Flere kommuner arbejder allerede med tanken, vi kan kun opfordre Kalundborg Kommune til at følge deres eksempel, siger Ber­tha Langhoff Hansen.

- En undersøgelse blandt vores medlemmer på landsplan viser, at mange er parate til at gå op i tid, men det kræver, at de har ordentlige arbejdsvilkår, fortsætter hun.

Kalundborg Kommunalbestyrelse førstebehandler Budget 2022 i morgen, onsdag den 15. september.