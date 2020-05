Dagpleje-fest

Også de mindste hyggede sig sammen - men hver for sig, da Hobitten i Gørlev markerede Dagplejens Dag.

* Hobittens Dagpleje i Gørlev markerede onsdag dagplejens dag sammen - men hver for sig.

- Men på baggrund af retningslinjer om hygiejne, afstande og andre forholdsregler valgte vi at aflyse den officielle del af dagen, siger leder Berit Westi.

- Vores barnevogne plejer at være så fint pyntede med nyudsprungne bøgegrene, balloner og flag på turen rundt i byen - men det må vente til næste år, siger dagplejer Janne Larsen:

Linda Jensen, dagplejepædagog: - Vi savner hinanden rigtig meget og glæder os til, at samfundet også åbner op for, at vi igen kan mødes i legestuer, udflugter og andre fælles aktiviteter.