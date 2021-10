Sagen fra Gammelrand Beton A/S er et eksempel på den slags sager, som gerne skulle undgås i fremtiden. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Dårlig sagsbehandling forsinker fabrik i to år

Kalundborg - 22. oktober 2021 kl. 15:00 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborg: Kalundborg Kommune har generelt ry for at være en erhvervsvenlig kommune og scorer ofte højt i undersøgelser, der skal vurdere kommuner, som er gode at drive erhvervsvirksomhed i.

På flere områder halter Kalundborg Kommune dog stadig langt bagefter.

I en undersøgelse blandt lokale virksomheder, som Dansk Industri Vestsjælland (DI) lavede tidligere på året, scorede Kalundborg Kommune således en flot 22. plads ud af landets 98 kommuner, når det gælder overordnet erhvervsvenlighed.

Når det gælder information og dialog med kommunen, ligger Kalundborg Kom­­mune imidlertid kun på en 73. plads, mens det er helt galt, når det gælder kommunal sagsbehandling. Her ligger kommunen på en 90. plads.

Som eksempel på de problemer, dette giver, fremhæver DI Gammelrand Beton A/S.

I efteråret 2020 søgte virksomheden byggetilladelse til at opføre en ny betonelementfabrik på sin grund nær Svebølle.

På trods af løbende dialog med kommunen og hjælp fra en ekstern rådgiver, var det alligevel først i september i år, at virksomheden fik at vide, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, før det kan komme på tale at opføre den nye fabrik.

Dermed ser det nu ud til, at Gammelrand Beton A/S kommer til at skulle vente i op til to år på en byggetilladelse.

Forelagt forløbet siger teknik- og miljøudvalgsformand Jakob Beck Jensen (V):

- Det er på ingen måde tilfredsstillende. Jeg kan på kommunens vegne kun undskylde. Det er netop for at undgå den slags sager, at vi tidligere på året fik ekstra personale til byggesagsområdet, siger udvalgsformanden.