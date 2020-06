Da Flora og Noah blev begavet af dronningen

- Kære borgmester, en hjertelig tak for gaven fra alle kommuner og Kommunernes Landsforening i anledning af min 80-års fødselsdag. Det er mit håb, at De vil være behjælpelig med, at overbringe de vedlagte små gaver til de unge kunstnere bag det fine maleri fra Kalundborg Kommune. Det var en stor oplevelse at se resultatet af alle børnenes kunstneriske udfoldelser ved ferniseringen på Christiansborg Slot.