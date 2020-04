Da Finn mødte Merry

Af Bjarne Robdrup At det lige præcis blev husmandsstedet med 21 tdr. land på Tågerupvej 4, som i folkemunde blev kaldt gåsefarmen, var nok lidt af en tilfældighed. Den unge landbrugsmedhjælper Finn Sørensen, som var født i skovfogedhuset i 1942 lige i nærheden, investerede først og fremmest i bygninger og jord for at drive landbrug. Og dengang kunne Finn ikke vide, at ejendommen mange år senere, og væsentligt udbygget, skulle blive landskendt som - Birkegårdens Haver. I april i år er det 50 år siden, han købte ejendommen af Poul Larsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her