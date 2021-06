Kalundborg Kommune har fået flere anbefalinger fra eksperter, om ting de kunne undersøge omkring vandindvindingen fra Tissø. Kun få af dem har de fulgt. Foto: Mie Neel

DTU: Kommune burde spørge Miljøstyrelsen om Tissø

Kalundborg - 24. juni 2021 kl. 12:31 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Eksperter fra DTU Aqua, Danmarks Teknisk Universitet, har de sidste to år haft flere møder med Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning, hvor de har rådgivet i sagen om vandindvinding fra Tissø. Men en række af DTU Aqua's anbefalinger, som de opfordrer til at, kommunen burde inddrage i deres vurdering af planerne, er ikke blevet fulgt op på.

Det viser blandt andet mails og en aktindsigt, Nordvestnyt har set, i korrespondancen mellem Miljøstyrelsen og Kalundborg Kommune.

Her fremgår det, at DTU Aqua har anbefalet, at Kalundborg Kommune forhører sig hos Miljøstyrelsen, fordi den planlagte vandindvinding kan være problematisk i forhold til at leve op til krav fra Miljøministeriet.

Kommunalbestyrelsen skal torsdag beslutte, om de vil forlænge vandindvindingsplanerne frem til 2051.

Jakob Beck Jensen (V), formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, siger, at han »har ikke et komma« at sætte på arbejdet omkring planerne.

Hvorfor har man ikke spurgt Miljøstyrelsen først?

- Det er ikke vores opfattelse, at Miljøstyrelsen skal være rådgiver på sådan en sag her. Det er DHI og GEUS, som er de ypperste eksperter, og dem er jeg tryg ved, at vi har brugt, siger han.

DTU Aqua har også orienteret kommunen om de retningslinier, man normalt anvender ved vandindvinding fra vandløb, og som fremgår af Miljøstyrelsens vejledning.

Udfordringen opstår, fordi kommunens planer bygger på, at der skal spares vand fra Halleby Å op i Tissø i visse perioder, så der altid er vand nok til vandindvinding. Opsparingen skal ske ved hjælp af et stemmeværk, som holder vand tilbage i søen. Opsparingen vil i perioder betyde, at der ikke løber ret meget vand i Nedre Halleby Å.

DTU Aqua har derfor gjort opmærksom på, at man ved en miljømæssig vurdering også bør indregne effekten af stemmeværkets drift og opsparingen. idet det er den samlede reduktion i vandføringen, der påvirker de økologiske forhold i åen.

Den vurdering er i maj blevet bekræftet af Miljøminister Lea Wermelin i et ministersvar.

Ifølge Jan Nielsen, fiskeplejekonsulent hos DTU Aqua, vil det være en god idé, hvis kommunen forholder sig til ministersvaret.

- Med ministersvaret er de krav til vandføringen i Nedre Halleby Å nu præciseret, som kommunen skal tage hensyn til ved behandlingen af sagen, siger han.