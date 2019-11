Den store BMS-kran skulle forlænges for at kunne nå helt op i den 118 meter høje radiomast. Foto: Ulrik Reimann

DR vil fortsat vedligeholde radiomaster på Gisseløre

- Radiomasterne er gamle og rustne, men de er bygget særdeles solidt og har stadig en metaltykkelse, som giver konstruktionerne god styrke. Alligevel har vi besluttet at fjerne udstyr, som ikke længere anvendes, fra den nordre mast (tættest på radiostationen, red.). Masterne skal kunne holde til en 100 års-storm, og så er der ikke brug for ekstra og overflødig vægt, forklarer Erik Dixen.

Erik Dixen fra DR, der har titel af Senior Engineer, fortæller, at man lige nu har renset den ene af radiomasterne i Kalundborg for overflødigt udstyr og flere tunge beslag:

DR fortsætter med at vedligeholde de to 118 meter høje radiomaster på Gisseløre, som i mange år har fungeret som vartegn for Kalundborg, næsten på linje med den femtårnede Vor Frue Kirke.

