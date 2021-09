DR lærer skoleelever om fake news

Når tommelfingerene robot-­agtigt bevæger sig hen over skærmen på mobilen, om det er på Instagram, Tiktok, Facebook eller et helt fjerde sted, er det ikke altid, at man lige får stoppet op og tænkt, om det er sandt, falskt eller satire, hvad man lige har kigget på.

For at hjælpe på det, har Danmarks Radio de seneste år afviklet et stort, virtuelt nyhedsshow, 'I sandhedens tjeneste', hvor elever i landets 8., 9. og 10. klasser lærer om digital dannelse, fake news og kildekritik. Alt sammen for at blive bedre rustet til at begå sig i en digital nyhedsverden.