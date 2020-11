DN sætter vild natur og biodiversitet til debat

Hvad kan man som privat­person gøre for at bevare den vilde natur og biodiversi­teten? Det emne kommer til debat, når DN Kalundborg søndag den 29. november inviterer til års­møde.

- Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet, siger Susanne Ladefoged, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg (DN Kalundborg).

Biodiversitet, og hvad man som privatperson kan gøre for at bevare denne, er et af hovedemnerne, når DN Kalundborg den 29. november inviterer til årsmøde på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg.