DMI advarer om kraftig regn og lokale skybrud

Særligt vil dette gå ud over, Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Ringsted, Faxe, Stevns og Køge.

Varslingen gælder fra onsdag aften og frem til torsdag klokken 11. Der er tale om en kategori 1 varsel, hvor DMI forventer mellem 30 og 50 mm regn i varslingsperioden. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 på 30 minutter.

DMI opfordrer folk til at lukke vinduer og døre, og at man skal tilpasse sin kørselshastighed til sigtbarhedsforholdene.

Kriteriet for kraftig regn er mere end 24mm målt over 6 timer, og kriteriet for skybrud er opfyldt, hvis der falder mere end 15 mm nedbør på 30 minutter.

- Det er en drilsk vejrsituation med ret stor usikkerhed i hvor den kraftigste nedbør vil falde, Vi holder derfor øje med situationen og varselskommentaren bliver opdateret efter behov, skriver vagtchef, Jesper Eriksen på DMIs hjemmeside