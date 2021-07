Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

DMI: Risiko for voldsomt vejr

Kalundborg - 05. juli 2021 kl. 09:00

Der er risiko for voldsom vejr i løbet af mandagen i Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster, Nordsjælland, Fyn, København, Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Midt- og Vestjylland og Nordjylland, varsler DMI.

Varslet hører til i kategori et, hvilket betyder, at man skal være opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke omgivelser og udendørsaktiviteter. Et lavtryk ligger i øjeblikket over Nordsøen og trækker langsomt mod nordvest, mens en tilhørende front med regn, byger og torden i løbet af dagen bevæger sig op over Danmark fra sydvest.

I den forbindelse kan der falde så meget regn, at vi kommer over kriteriet kraftig regn (mere end 24 mm på 6 timer) eller for skybrud (mere end 15 mm på 30 minutter). Der er i øjeblikket udsendt varsel for kraftig regn og skybrud for dele af Midt- og Vestjylland samt Østjylland og Vestsjælland, mens der er DMI risiko for skybrud for resten af landet, med undtagelse af Bornholm.

Fronten bevæger sig relativt hurtigt, og det ventes, at den kraftigste nedbør ikke vil vare mere end et par timer det enkelte sted. Derfor er vi heller ikke helt sikre på, at kriterierne vil blive opfyldt, men vi holder øje med vejrsituationen og vil om nødvendigt justere. Efter fronten begynder det at klare op fra sydvest, men der kan fortsat falde byger rundt omkring, de ser dog ikke ud til at blive lige så kraftige.