DM i Biotek blev digitalt

For tredje år i træk har Kalundborg været værtsby for Danmarksmesterskaberne i Biotek. Konkurrencen fik dog i år en noget anderledes form end normalt, for hvor danmarksmesterskaberne de foregående år samlede flere hundrede unge mennesker fra Kalundborg Hallerne, så blev konkurrencen i år holdt rent virtuelt.

- Corona har også haft sin indvirkning på Biotekmesterskaberne i år, det kommer vi ikke uden om. Så det er foregået hjemme bag skærmen, og antallet af deltagere har også været lidt lavere i år, fordi det heller ikke har været nemt for uddannelsesstederne at samle eleverne. Men til trods for corona og restriktionerne, så har vi tydeligt kunne mærke, der virkelig nogle elever, der har arbejdet for sagen og lagt en god indsats for at være med i opløbet om at blive danske biotekmestre.", siger Steen Skærbæk, der er Senior Director, Enzyme Bulk Produktion & Maintenance ved Novezymes i Kalundborg og som sad med i dommerpanelet ved mesterskabet.