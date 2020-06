DIN & MIN afløser Vero Moda

Det er Bestseller, som har besluttet at lukke Vero Moda i Kalundborg, og da Mette Laugesen hørte om det, blev hun straks tændt på ideen om igen at komme tilbage Kalundborg og drive en butik.

Hun arbejder i et rekrutteringsfirma i Køge og er med i handelsstandsforeningens bestyrelse i Køge, hvor man under coronakrisen tog initiativet til portalen »Vi elsker Køge«, som blev stablet på benene i løbet af 48 timer og hvor kunderne kunne handle online. Det blev en kæmpe succes, hvor man i løbet af fem uger kørte 6500 pakker ud til kunderne.

- Jeg tror, at denne fantastiske oplevelse, som var med til at redde flere butikker, var med til at få mine øjne op for, at jeg ikke er færdig med detailhandlen, fortæller Mette Laugesen.