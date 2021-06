Martin Schwartzbach (DF) har stillet forslag om, at der skal være skærpet kontrol med vejprojekter, der udføres af en privat entreprenør for kommunen.Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: DF vil have mere kontrol med vejarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF vil have mere kontrol med vejarbejde

Kalundborg - 22. juni 2021 kl. 15:28 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Knækkede fortovsfliser, ujævnt grundlag eller store, brede revner mellem fliserne.

Det er blot nogle af de eksempler på sjuskeri, som alt for ofte møder kalundborgenserne efter et vejprojekt, mener Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlem Martin Schwartzbach.

- Der mangler simpelthen noget professionalisme og faglig stolthed. Alt for ofte vælger man den nemmeste løsning, og sjuskeri koster på sigt kommunen dyrt, for når vejarbejdet ikke udføres ordentligt første gang, så bliver der hurtigere brug for nye reparationer, mener han.

Problemet er, at selvom entreprenøren naturligvis er forpligtet til at levere et ordentligt stykke arbejde, så hænger kommunen selv på regningen for udbedringen, hvis man ikke påtaler fejl og mangler indenfor en to-årig periode, og det er langt fra altid sagen, at kommunen når dette, mener Martin Schwartzbach.

- Hvis jeg får lavet et stykke håndværksarbejde hjemme hos mig selv, som ikke er udført tilfredsstillende, så vil jeg naturligvis ikke acceptere dette, men det har alt for ofte ingen konsekvenser for en entreprenør, som arbejder for kommunen, hvis de ikke gør deres arbejde ordentligt, mener han.

Derfor vil han nu have bedre kontrol med de kommunale vejprojekter, og Martin Schwartzbach har derfor stillet et forslag om, at det kommunale vejsyn skal ændres, således at der fast tilknyttes en medarbejder fra Entreprenørservice, der besidder en håndværksfaglig viden omkring dette.

- Der er løbende gennem snart en del år foretaget opgravninger, ændringer eller lignende af vores veje, fortove med videre af eksterne entreprenører. Mange af disse projekter har ikke været underlagt en kontrol, hvorfor dårligt håndværksmæssigt udført arbejde indenfor en kortere årrække har vist sig at være udgiftskrævende for Kalundborg Kommune, lyder det blandt andet i begrundelsen for forslaget.

- Det er jo ikke fordi, at jeg forventer at en gammel vej, som har været gravet op, i forbindelse med, at der for eksempel skal lægges ledninger eller rør i jorden, pludseligt skal se ud som ny, men vi må som minimum forvente, at vejen bagefter lever op til samme standard, som den havde før vejprojektet, siger Martin Schwartzbach, der fortsætter:

- Det vil muligvis være en merudgift for kommunen på den korte bane, men på den lange bane vil det hurtigt tjene sig selv ind igen i sparede udgifter til udbedringer.

Forslaget skal behandles på det kommende kommunalbestyrelsesmøde torsdag.