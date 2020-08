Se billedserie Hans Kurt Jørgensen (DF) ønsker, at der bliver rejst mere skov i Kalundborg Kommune. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

DF ønsker at få rejst mere skov

Kalundborg - 21. august 2020 kl. 07:58 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har i denne uge budgetseminar, og her vil Hans Kurt Jørgensen (DF) slå på tromme for, at der skal plantes mere skov i Kalundborg Kommune.

- Allerede i 2017 lå der en plan for skovrejsning. Nu vil vi fra Dansk Folkeparti gerne skubbe den i gang, siger Hans Kurt Jørgensen.

Kalundborg Kommune har kun skov på ni procent areal (omkring 5320 hektar), og der derfor stadig et stykke vej til den statslige målsætning, som blev vedtaget af folketinget i 1989, om at øge landets fredskovsareal i løbet af de næste 80 år til 20-25 procent.

Nordvestnyts journalist og fotograf mødes med Hans Kurt Jørgensen i den bynære Klosterskov, som blev plantet i 1996-1997, og hvor træerne har vokset sig store.

Skovens dybe, stille ro, er kraftigt udfordret af to unge gutter, som hører høj musik, mens de kigger på den enes knallert.

Derudover bliver skoven flitigt brugt af hundeluftere og motionister, som både går, løber og cykler på mountainbike.

- Folk vil jo hellere gå i skoven end ude på vejen, hvor bilerne kører tæt på en, siger Hans Kurt Jørgensen.

Han foreslår en målsætning om 3000 hektar ny skov, og der er allerede udpeget 12 områder i kommuneplanen fra 2017.

Hans Kurt Jørgensen håber, at han kan få resten af kommunalbestyrelsen med på at lave en hensigtserklæring ved dette budgetseminar, at der i 2022 skal sættes penge af til skovrejsning.

Pengene skal gå til køb af egnet jord, som kommunen kan stille til rådighed til fonde eller andre, som vil stå for at rejse skoven.

Investering i sundhed - Det er ikke kun en udgift for kommune, men en investering i et godt liv, siger Hans Kurt Jørgensen.

Hvis der kommmer flere skove med stier til både fodgængere/løbere og en særskilt til mountainbikeryttere i nærheden af, hvor folk bor, så er der større sandsynlighed for at folk får bevæget sig, lyder det fra DF'eren, som selv både går og cykler meget i naturen.

- Vi er mange i Kalundborg Kommune, som er lidt for kraftige, og som får bevæget sig for lidt, siger han.

Derfor er det også vigtigt, at skovene ligger tæt på hvor folk bor, fordi så bliver de benyttet.

Flere skove er selvfølgelig også et plus for naturen.

- Det kan give mere biodiversitet, og så binder træerne også CO2, hvilket også er vigtigt for at få nedsat CO2 udslippet, siger Hans Kurt Jørgensen.

Der skal være skove, som kan bruges til friluftsliv, og skove, som skal stå mere urørte hen.

Skovene skal også ligge godt placeret i forhold til vandboringer og grundvandsbeskyttelse.

- Hvis vi satte overliggeren højt, så kunne vi jo på sigt markedsføre Kalundborg Kommune som kommunen med flest kvadratmeter skov pr. indbygger, siger Hans Kurt Jørgensen.

Fakta Kalundborg Kommune har cirka 5340 hektar skov, hvilket svarer til cirka ni procent af kommunens samlede areal.

I 1989 blev der lavet en statslig målsætning om at øge Danmarks fredskovsareal i løbet af de næste cirka 80 år til 20-25 procent. I dag er der er 14,6 procent af hele landets areal skov.

Definitionen af en skov er et tilplantet areal, som er mindst 0,5 hektar og 20 meter bredt. Mindstearealet på en skov er lidt mindre end en fodboldbane til internationale kampe.