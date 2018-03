Se billedserie Peter Jacobsen (DF) (t.h.) har bedt borgmester Martin Damm (V) om at foranledige en undersøgelse af baggrunden for fyringerne. Foto: Per Buurgaard Christensen

DF kræver forklaring på fyringer i center

Kalundborg - 15. marts 2018

- Vi ønsker en undersøgelse, der skal godtgøre, hvorfor 15 ansatte i center for Misbrug og Socialpsykiatri er blevet fyret og yderligere fire stillinger sparet væk. Det har vi bedt borgmester Martin Damm om at foranledige, og vi er sikre på, at vi nok skal få svar.

Det siger Peter Jacobsen, DF, førsteviceborgmester og udvalgsformand.

Han er dermed på linje med Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF, der også ønsker fyringssagen nærmere belyst.

Peter Jacobsen sætter også fokus på kommunalbestyrelsens ansvar:

- Uanset, om eller hvor der er begået administrative fejl, som kan ligge til grund for beslutningen om en så omfattende fyringsrunde, så er det os politikere, der har ansvaret. For det er os, der skal lægge rammerne for og tilvejebringe finansieringen til den service, som center for Misbrug og Socialpsykiatri udfører.

- Det, som vi helt overordnet mangler svar på, er, om de 15, der er fyret, og de fire stillinger, der ikke genbesættes, har været eller er overflødige.

- Har disse medarbejdere da ikke udført et stykke arbejde, eller er det, de laver, uden betydning? I modsat fald kan man vel ikke reducere henved 20 procent af en medarbejderstab, uden at det må have konsekvenser. Ellers er der da noget helt rivende galt, siger Peter Jacobsen.

- Det er det, vi vil have afdækket. Det skal vi have konkrete svar på.

- Om det skal ske i forbindelse med budget-drøftelserne senere i marts, vil jeg ikke lægge mig fast på. Det kan sagtens vise sig at være en god anledning. Men det vigtigste er, at vi får nogle forklaringer, for der er efter vores opfattelse en hel del spørgsmål i denne sag, vi ikke har fået svar på.

