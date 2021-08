D-A-D var i topform

Medlemmerne af D-A-D, der blev dannet i 1982 under navnet Disneyland After Dark, er i dag en samling halvgamle mænd.

Men hold da helt kaje, hvor de stadig forstår at fyre den af med kværnende rock og fræsende guitarer og en vokal, der matcher, fra Binzer-brødrene plus en bassist, Stig Pedersen, der også er en rock-fryd for øjet, og så er der Laust Sonne, trommer, til at lægge et solidt fundament under den både hårde og melodiske rock.