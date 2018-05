Se billedserie Det skal være mere sikkert at være cyklist og ville fortsætte ud af Sct. Jørgensbjerg, når man kommer til Rubjerg Alle. Derfor etableres der nu en decideret cykelsti, ligesom at det overvejes at markere cykelovergangen med et blåt cykelfelt. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Cyklister skal sikres i bøjet kryds

Kalundborg - 10. maj 2018 kl. 14:55 Af Martin Stokkebro Moestrup

Det skal føles mere sikkert som cyklist at passere Rubjerg Alle, når man kommer kørende fra øst mod vest af Sct. Jørgensbjerg, lige har passeret Shell-tanken og vil videre op af Sct. Jørgensbjerg. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune valgt, at der skal sættes kantsten og etableres en cykelsti i stedet for den nuværende cykelbane i det nordøstlige hjørne af krydset.

- Det er noget, vi gør primært for at sikre cyklisterne, fortæller Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Med cykelstien hen mod krydset sikres et mere naturligt sted for cyklisterne at stoppe og orientere sig, før de krydser vejen. Etableringen af cykelstien vil inddrage noget af fortorvet i hjørnet af krydset, da der skal tages højde for sættevogne (ofte store lastbiler, red.), der skal have plads til at kunne svinge til højre.

Teknik- og miljøudvalget diskuterede også muligheden for at aflaste trafikken i krydset.

- Vi har bedt administrationen se på muligheden for at åbne Nyvangsvej (ud til Nørre Alle, red.) for gennemgående trafik for at aflaste krydset, siger Jakob Beck Jensen.

Kommunens medarbejdere vil nu se på den mulighed og give udvalget en tilbagemelding på et af dets kommende møder.