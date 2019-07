Ole Stahl Nielsen er repræsentant for Cyklistforbundet i Kalundborg. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Cyklister er klemt i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cyklister er klemt i Kalundborg

Kalundborg - 04. juli 2019 kl. 18:59 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I tirsdags offentliggjorde Cyklistforbundet resultatet af en undersøgelse, hvor cyklister i hele landet har kunnet udpege steder og vejstrækninger, hvor de følte sig utrygge i trafikken. Undersøgelsen viste, at man i Kalundborg havde modtaget usædvanligt mange indberetninger fra Kalundborg, og det overrasker ikke Ole Stahl Nielsen.

- I gamle dage annoncerede bilforhandlerne med at Kalundborg var »bilernes by«, og der er noget om snakken. Kalundborg er indrettet til bilkørsel. Cyklisterne har traditionelt haft det svært.

Han har siden 2012 været repræsentant for Cyklistforbundet i Kalundborg. I den rolle forsøger han at tale cyklisternes sag i forhold til myndighederne. En opgave som ikke altid har været lige let.

De seneste år har han dog oplevet en større lydhørhed overfor sine argumenter, når han taler med såvel politikere som embedsmænd i kommunen.

- Tingene går lidt mere smidigt i dag, og jeg har en oplevelse af, at man er mere interesseret i at lytte og forsøge at imødekomme cyklisternes behov, siger Ole Stahl Nielsen.

Ifølge cyklistrepræsentanten er der et stort potentiale for at få flere til at cykle i Kalundborg.

- Vi har opgjort det til, at der er omkring et tusinde som dagligt cykler i og omkring Kalundborg by. Hvis man forbedrede forholdene for cyklister og gjorde det mere attraktivt at lade bilen stå og i stedet tage cyklen, så kan det tal fordobles, mener han.

I Ole Stahl Nielsens øjne, så er der mange gode grunde til at tage cyklen.

- Det er et bæredygtigt transportmiddel, der er godt for miljøet, det er sundt for den enkelte og det giver mindre trængsel i byen. Samtidig er det i fint spænd med kommunens ambition om at gøre Kalundborg til en studieby, mener Ole Stahl Nielsen.

Manglen på cykelstier er et af de største problemer i Kalundborg.

- Vi har gode cykelstier i dele af byen. For eksempel i Munkesøen. Andre steder er der nye cykelstier på vej, men der er store huller i cykelinfrastrukturen, siger han.

Et eksempel er Vestre Havnevej. En vej som i Ole Stahl Nielsens øjne burde være en naturlig del af cykelnetværket i Kalundborg, men som i praksis ikke fungerer optimalt.

- Der er godt nok afmærket et stykke af vejen til cyklister, men vejen er smal, og bilisterne må ofte køre ind over cykelstien hvilket presser cyklisterne. En cykelbane som bare er afmærket på asfalten giver ikke samme tryghed som en egentlig cykelsti, mener han.

Et andet eksempel er cykelstien i Munkesøen, som har udkørsel ved Allikelund Gymnasium.

- Cykelstien er god, men det er besværligt at få adgang til den som cyklist. Der er faktisk indkørsel forbudt ved den naturlige indkørsel til cykelstien. For at klare sig som cyklist i Kalundborg, så må man nogen gange gå helt til kanten af loven, mener Ole Stahl Nielsen.