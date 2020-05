Politi og ambulance måtte søndag rykke ud for at hjælpe en cyklist, der var kørt ud over en skrænt på Røsnæs. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Cyklist styrtede syv meter ned ad skrænt

Klokken 11.57 modtog politiet et alarmopkald omkring en ulykke på Røsnæs.

- Der er tale om kvindelig cyklist, som er kørt ud over en skrænt. De første meldinger går på, at hun ikke skal have fået nogen livstruende skader ved ulykken. Vi har dog endnu ikke nogen nærmere detaljer om hvad der forårsagede episode, siger vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge TV 2 er der tale om en 58-årig kvinde på mountainbike, der styrtede mellem fem og syv meter ned på stranden.

Kvinden blev fløjet til hospitalet i Odense for at blive tjekket for eventuelle brud på knogler, men umiddelbart er hun sluppet billigt.