Se billedserie Beboerne Bjarne Olsen (tv) og Kim Theil (th) fra Nyvangsparken nød godt af både chokolade og alkoholfri bobler, da de onsdag fejrede, at plejecentrets afdeling af Cykling uden Alder kørte kilometer nummer 10.000. Foto: Aske Hald Knudstrup

Send til din ven. X Artiklen: Cykling uden Alder når stor milepæl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykling uden Alder når stor milepæl

Kalundborg - 24. marts 2021 kl. 14:40 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Der ventede både børnechampagne og pralinéer ved målstregen, da to flagklædte rickshaws onsdag klokken 10 præcis trillede ind ved Kalundborg Havnepark.

Målstregen skulle man ganske vist lukke øjnene og forestille sig, men det fjernede ikke glæden hos de fremmødte, der bevidnede, at ladcyklerne fra plejecentret i Nyvangsparken til sammen havde kørt hele 10.000 kilometer gennem Kalundborgs gader og stræder.

For siden projektet Cykling uden Alder kom til Kalundborg i april 2016, har frivillige cykel-piloter flere gange ugentligt okset i pedalerne for at give plejehjemsbeboere mulighed for en cykeltur med vind i håret.

- Det er dejligt at mærke, hvordan passagererne sætter pris på at komme afsted. Selv dem, der ikke har lyst til en start, ændrer hurtigt mening, når først vi cykler, siger Tonny Toft.

Tonny Toft ved, hvad han taler om. Med slet skjult stolthed i stemmen fortæller han, at 4.775 af de 10.000 kilometer, der er kørt fra Nyvangsparken, har været med ham som chauffør.

- Folk lægger mærke til os, når vi kommer gennem byen. Så vinker de, og det gør de ikke, når jeg er afsted på egen hånd, griner Tonny Toft, der til april kan fejre sit eget treårs jubilæum som cykel-pilot.

»Det er skide skønt« Særligt det seneste år har cykelturene været et kærkomment afbræk for beboerne i Nyvangsparken, Her har corona kraftigt begrænset aktiviteterne, og de to beboere fra Nyvangsparken, der har været heldige at komme med på dagens fejringstur, sætter stor pris på Cykling uden Alder.

- Det er simpelthen skide skønt. Jeg elsker at cykle, og den friske luft pepper én op, siger Bjarne Olsen, 71, som foretrækker at styre turene ned til havnen og vandet.

I naborickshawen, stemmer Kim Theil, 66, i.

- Jeg synes godt nok, at de cykler lidt langsomt, men det er så dejligt at køre gennem byen og hilse på folk. Så er der også tid til et svinkeærinde, hvor man kan købe en sodavand, siger han.

Peter Christiansen, en anden af dagens frivillige cykelmyg, ser tydeligt, hvordan Cykling uden Alder hjælper de ældre.

- De kvikker op undervejs. Man kan simpelthen mærke, at de bliver friskere i hovedet, siger han.

Selv om Tonny Toft ikke kan skjule sin glæde over milepælen i sin skåltale, forsøger pilot-kollegerne kortvarigt at hyle ham ud af den. Er han nu helt sikker på, at de 10.000 kilometer er korrekte? Og hvad med dengang, at en cykel fik udskiftet sin kilometertæller?

Tonny Toft er dog urokkelig. Der er »regnet på det derhjemme«, irettesætter han. Så fejringen fortsætter ufortrødent, indtil Bjarne Olsen og Kim Theil skal tilbage til påskefrokost. Friske og gennemblæste efter endnu en cykeltur i Kalundborg.