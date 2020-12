Knuste drømme og voldsomme smerter er i dag hverdagskost for en tidligere betjent, hvis liv blev ændret radikalt, da han blev ramt af en tragisk ulykke. Her ses han sammen med moren til sin datter, Ditte Daugaard Christensen.

Cykelulykke vendte op og ned på ung betjents liv

Syv år efter at Martin Bunk Goschebart blev ramt af en flugtcyklist, har han stadig så kraftige smerter, at han er nødt til at tage ekstra morfin for at få et par timers søvn.

- Det er hårdt at stå op til smerter hver dag. Hvis ikke Ditte og Aya havde været her, så er jeg sikker på, at jeg ikke havde været her i dag, siger den 37-årige tidligere politiassistent om sin datter og hendes mor.