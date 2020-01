71 træer er blevet fældet på ejendommen i baggrunden, Røsnæsvej 196, for at give plads til cykelstien. Det påvirker udsigten og den ro, som Ole Berg var vant til, fortæller han. Foto: Ulrik Reimann

Cykelsti udløser vrede og bekymring

- Jeg kan nu se frem til trafik på begge sider af huset med Røsnæsvej tæt på husets forside og den kommende sti meget tæt på baghaven. Hvis der var blevet vist lidt mere hensyn med linjeføringen, havde det ikke været nødvendigt at ekspropriere, så der skulle fældes hele 71 træer på grunden. Træerne var med til at gøre det rart at bo på Røsnæsvej 196.

49-årige Ole Berg, Røsnæsvej 196, kan godt forstå, at Røsnæs-cykelstien vil give en forbedring for den lette trafik. Men han er alt andet end glad for de konsekvenser, som cykelstien udløser for ham personligt:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her