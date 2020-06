En 21-årig, mandlig motocrosser måtte onsdag en tur i lægehelikopter til Rigshospitalet efter at have kørt om kap med en klubkammerat. Foto: Skadestedsfotograf.dk - Johnny D Pedersen

Crosskører blev fløjet til Rigshospitalet

Et træningsræs førte onsdag eftermiddag til, at et 21-årigt, mandligt medlem af Svebølle Motocrossklub måtte flyves med lægehelikopter til Rigshospitalet.