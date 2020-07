Crossfit Kalundborg havde kun lige nået at åbne, da coronaepidemien ramte Danmark. Nu skal træningscenteret være vært for en stor konkurrence for crossfit udøvere fra hele landet. Foto: Anna Egeris Karstoft

Crossfitmiljøet er sultne efter konkurrence

- Det er rigtig fedt, at opleve en så stor opbakning. Crossfit miljøet er gode til at bakke op om hinanden, og jeg er også selv rejst langt for at dyste i sådanne konkurrencer, men man skal ikke tage fejl. Crossfit udøvere er sultne efter den lange nedlukning under epidemien, og da vi holder en af de første konkurrencer efter genåbningen, så er folk villige til at køre langt for at være med, fortsætter Michael da Silva.