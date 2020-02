Shannie og Michael Da Silva holder åbningsreception for ­CrossFit Kalundborg & Yoga­studio søndag den 1. marts. Foto: Anders Ole Olsen

Crossfit Kalundborg åbner snart

Der er også mulighed for at prøve forskellige hold, men tilmelding er dog nødvendig.

Der vil efter åbningen være over 40 ugentlige hold.

Det nye studie henvender sig i princippet til alle, da sværhedsgraden let kan tilpasses den enkelte ved at variere vægt og antal øvelser.

- Målgruppen er hr. og fru Jensen, og målet er at få alle til at træne crossfit, siger Michael Da Silva.

Der vil også blive udbudt børnehold, så man kan komme og træne som familie, ligesom der vil være mulighed for at træne sig op til at konkurrere.