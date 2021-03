Se billedserie Toppers eller Top Cups er det plastik låg, man finder ovenpå små yoghurtbægre, hvor der typisk ligger noget drys.

Crispy Food køber stor Toppers-forretning

Kalundborg - 12. marts 2021 kl. 14:50 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Crispy Food har opkøbt Constantia Flexibles' Topper-forretning, et Top Cup/Toppers-pakkeri lokaliseret i Rybnik, Polen. Crispy Food har dermed konsolideret sin position som ledende aktør i den europæiske mejeri- og fødevareindustri inden for Top Cups-området.

Siden 2004 har fabrikken i Rybnik pakket Toppers for sine europæiske kunder. Toppers eller Top Cups er det plastik låg, man finder ovenpå små yoghurtbægre, hvor der typisk ligger noget drys som mysli, granola eller sågar chokolade. Fabrikken i Rybnik producerer næsten 100 millioner Toppers om året, og denne kapacitet overtages nu af Crispy Food.

Crispy Food er allerede en aktiv spiller på Toppers-markedet med et stærkt fodfæste i Norden og Vesteuropa. Crispy Food er Danmarks største producent af morgenmadsprodukter, og med mere end 100 års erfaring er Crispy Food en attraktiv partner for mejerier og den bredere fødevareindustri når det kommer til produktion og udvikling af innovative produkter i tidens trends.

- Vores opkøb af Toppers-forretningen er et stærkt signal om vores ambition om at blive den førende Toppers-partner til den europæiske mejeri- og fødevareindustri. Vi tror på de langsigtede markedsmuligheder, drevet af en øget efterspørgsel efter on-the-go produkter og hygiejnevenlige portionspakkede fødevareløsninger, siger Christian Bring, administrerende direktør for Crispy Food.

- Vi er glade for at have fundet Crispy Food, en af de førende fødevareeksperter på markedet, til at overtage Toppers-forretningen. Deres fødevareekspertise kombineret med emballageekspertisen, vi har opbygget på dette anlæg, skaber en ideel symbiose for vores kunder, siger Pim Vervaat, administrerende direktør for Constantia Flexibles.

Med købet af Constantia Flexibles' Toppers-forretning har Crispy Food styrket sin unikke position til at servicere kunder og forbrugere over hele Europa med attraktive, bæredygtige og innovative fødevare- og emballageløsninger. Med opkøbet af fabrikken i Rybnik får Crispy Food mulighed for at blive en af Europas ledende virksomheder inden for Toppers-området og blive en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig partner for både eksisterende og nye kunder. Opkøbet vil således give virksomheden et solidt afsæt til at kunne vækste Top Cup-markedet yderligere.