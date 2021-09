Cremet pop fra Ida Corr

Dét oplevede publikum live på Postgaarden fredag aften, hvor der blev budt på meget andet end det megahit, som Ida Corr er bedst kendt for: »Let Me Think About It« i samarbejde med Fedde le Grand.

Dette i forvejen meget stramme nummer findes i en heftig og endnu mere dansabel udgave, som man finder ved at tilføje »radio edit« til titlen. Men på Postgaarden havde Ida Corr skruet ned for megahittet, som her blev serveret i en næsten akustisk udgave akkompagneret af akustisk guitar og keyboard. Den udklædning klædte såmænd også »Let Me Think About It« rigtig godt.